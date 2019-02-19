Гравці Шахтаря виділили понад 2 мільйони гривень на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області

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"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф Рінкона
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Ліон – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 452
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Манчестер Юнайтед переміг Челсі та вийшов у 1/4 фіналу Кубка Англії: фіаско Саррі, прагматизм Сульшера та топ-клас ПогбаАнглія — 02:50 3504
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