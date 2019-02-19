toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Гравці Шахтаря виділили понад 2 мільйони гривень на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області

12:10 57 Читать на русском
Гравці Шахтаря виділили понад 2 мільйони гривень на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області
Гравці Шахтаря виділили понад 2 млн грн на відновлення дитячого спортзалу

Гравці донецького клубу профінансували відновлення пошкодженого у результаті бойових дій спортивного залу в Красногорівці, де діти займаються футболом.

Місто Красногорівка Донецької області розташоване в п'яти кілометрах від лінії зіткнення. За час бойових дій спортивний зал, в якому продовжують займатися діти, зазнав значних пошкоджень.

Маркос Антоніо приєднався до Шахтаря

З пропозицією допомогти у відновленні виступили гравці Шахтаря. Роботи вже почалися. Будівельники обіцяють закінчити ремонт протягом двох місяців. Загальний бюджет проекту складе більше 2 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба донеччан.

"У Шахтаря немає інстинкту кілера". Журналіст, який товаришує із Бекенбауером, – про сильні та слабкі місця Айнтрахта

Теги
Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
26
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук