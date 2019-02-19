Гравці Шахтаря виділили понад 2 мільйони гривень на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області

Гравці донецького клубу профінансували відновлення пошкодженого у результаті бойових дій спортивного залу в Красногорівці, де діти займаються футболом.

Місто Красногорівка Донецької області розташоване в п'яти кілометрах від лінії зіткнення. За час бойових дій спортивний зал, в якому продовжують займатися діти, зазнав значних пошкоджень.

Маркос Антоніо приєднався до Шахтаря

З пропозицією допомогти у відновленні виступили гравці Шахтаря. Роботи вже почалися. Будівельники обіцяють закінчити ремонт протягом двох місяців. Загальний бюджет проекту складе більше 2 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба донеччан.

"У Шахтаря немає інстинкту кілера". Журналіст, який товаришує із Бекенбауером, – про сильні та слабкі місця Айнтрахта