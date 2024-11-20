"Як ви казали, найважливіше – перемога. Дуже важко грати через два дні на третій. Я бачу стан гравців, відновлення... Гравці Шахтаря та Динамо перебували у дуже важкому стані, у них дуже багато переїздів. На жаль, маємо дуже багато мікропошкоджень. Сьогодні було два різні тайми, але результат був важливим.

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Команда відчула полегшення після першого гола, але другий гол став дуже важливий – ми отримали впевненість. У другому таймі ніхто не казав "сідати". Я вважаю, що в другому таймі більше збірна Албанії намагалися нас пресингувати – свіжими гравцями, які вийшли. Було важко. Так само, як в матчі з Грузією, було дуже багато браку і втрат м’яча.

Чи влинула інтенсивність, яка є в чемпіонаті України, на те, що ми "підсіли"? Це ж не тільки чемпіонат України. Ви бачите, що провідні команди України, які делегують багато гравців, як Шахтар та Динамо, вони грають в дуже важкому режимі. Я вдячний футболістам, які віддали всі сили на полі задля перемоги", – сказав Ребров в етері Megogo.

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