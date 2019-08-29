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Гравці Шахтаря спрогнозували свою групу в Лізі чемпіонів – з першого кошика у пріоритеті Барселона

18:42 572 Читать на русском
Гравці Шахтаря спрогнозували свою групу в Лізі чемпіонів – з першого кошика у пріоритеті Барселона
Шахтар / Сайт клубу

Футболісти Шахтаря дали свій прогноз на результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів для їхньої команди.

Кілька футболістів Шахтаря та тренерський штаб відмовились давати свої прогнози через забобони, тому спрогнозували свої групи 23 гравці "гірників".

Ліга чемпіонів 2019/20, жеребкування групового турніру: онлайн-трансляція

Щодо першого кошика, то найбільше футболісти вірять, що їм випаде Барселона – 7 голосів. Ліверпуль та Челсі спрогнозували 6 гравців. На Ювентус поставили двоє, по одному голосу отримали ПСЖ та Баварія.

Нагадаємо, жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 29 серпня. Початок процедури запланований на 19:00.

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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Барселона Барселона жеребкування Жеребкування ЛЧ
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