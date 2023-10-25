"Перші враження позитивні. Новий тренер дуже сподобався з перших хвилин. Як він усе пояснював, як він дав зрозуміти, що вірить у нас і як він допоможе нам розкривати наш потенціал та вивести команду на кращий рівень.

"За 15 хвилин теорії ми зрозуміли більше, ніж за три місяці тренувань до того": Судаков жорстко пройшовся по ван Леувену

Звичайно, за такий короткий час кардинально він ще нічого не змінить, але він може вказати нам на слабкі місця Барселони і допомогти ними скористатися. Тренер одразу пояснив, що він хоче бачити і яку саме модель він будуватиме. Усім ця модель сподобалася, і всі хлопці дуже раді, що матимуть змогу грати у той футбол, який нам до вподоби. Атмосфера чудова", – резюмував Конопля у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" звільнили Патріка ван Леувена всього після 12 матчів. У нідерландця нібито були непрості стосунки з лідерами команди. Новим тренером став 52-річний боснієць Маріно Пушіч, який ще не мав досвіду самостійної роботи на топ-рівні.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?