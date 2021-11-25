Делегація "гірників" повернулась до України після матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Шахтар повернувся в Київ після невдачі у грі з Інтером в матчі Ліги чемпіонів, а гравці отримали один вихідний, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Вже завтра, 26 листопада, команда повернеться до тренувань та готуватиметься до поєдинку проти Інгульця, який запланований на 28 листопада.

Нагадаємо, що Шахтар програв Інтеру (0:2) та втратив будь-які шанси на євровесну. Героєм зустрічі став Едін Джеко, який оформив дубль у ворота Трубіна.

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