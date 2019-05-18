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"Гравці Шахтаря мають проблеми з керівництвом через допомогу бійцям АТО": відверті зізнання волонтера-ультрас Волині

18 травня 12:35 3118 Читать на русском
"Гравці Шахтаря мають проблеми з керівництвом через допомогу бійцям АТО": відверті зізнання волонтера-ультрас Волині
Шахтар / ФК Шахтар

Фанат Волині та відомий волонтер Роман Сініцин розповів, що футболісти донецького Шахтаря допомагають українській армії, через що мають проблеми з керівництвом клубу.

"Можу сказати, що Ракицький – ватний. Фанати його не дуже полюбляють, ну а після переходу в Зеніт взагалі ненавидять.

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А гравці Шахтаря допомагали і допомагають персонально і багато, але просять про це не говорити. Через це у них проблеми з клубом і керівництвом. Їм прилітає навіть за якусь патріотичну згадку в соцмережах.

Ми ж розуміємо, хто такий Рінат Ахметов, і які у нього погляди. Інформаційна політика клубу – не торкатися цієї теми.

Насправді, з донецького двіжу дуже багато хлопців у АТО. Багато хто загинув", – цитує вболівальника Tribuna.com.

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Теги
Шахтар Шахтар Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт футбольні фанати Рінат Ахметов Волинь Волинь ультрас АТО
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