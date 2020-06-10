Гравці сербського клубу влаштували голодування через зраду керівництва

Футболістам Бораца з третього дивізіону Сербії довелося вжити радикальних заходів, щоб звернути увагу на свої проблеми.

З понеділка (8 червня) під стінами мерії бастують 25 гравців, написав голова профспілки сербських футболістів (SPFN) Мірко Поледіца у своєму Twitter.

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Борац був розформований через фінансові проблеми, і у керівництва залишилися чималі борги перед гравцями та персоналом. Втім, вирішувати ці проблеми ніхто не збирався. Колишні боси Бораца придбали маловідомий клуб Прово, перейменували його в Борац 1926, а всі нагадування про заборгованість ігнорували. Ошукані футболісти не захотіли миритися зі зрадою і вже другу добу протестують, дійшло навіть до публічного оголошення голодування.

Додамо, що на ситуацію вже відреагував хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матіч, який підтримав співвітчизників у боротьбі з несправедливістю.

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