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Гравці Сампдорії ледь не влаштували бійку на тренуванні – ситуацію врятувало втручання Раньєрі

15:13 - Читать на русском
Гравці Сампдорії ледь не влаштували бійку на тренуванні – ситуацію врятувало втручання Раньєрі
Клаудіо Раньєрі / АР

Сампдорія підходить до відновлення Серії А не в найкращому психологічному стані.

Захисник Лоренцо Тонеллі та хавбек Гастон Рамірес влаштували сутичку на тренуванні, повідомляє Football Italia з посиланням на Il Secolo XIX.

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Гравці жорстко зіткнулися під час одного з епізодів і почали з'ясовувати стосунки прямо перед партнерами. Конфлікт наближався до бійки, якби не Клаудіо Раньєрі. Зірковий наставник Сампдорії негайно зупинив заняття, після чого провів 10 хвилин виховної бесіди для Тонеллі, Раміреса та інших гравців.

Сампдорія за підсумками 25 турів Серії А посідає 16 сходинку із загрозою вильоту. Команда Раньєрі відновить сезон 21 червня гостьовим матчем проти Інтера.

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Теги
Італія Гастон Гастон Рамірес Лоренцо Лоренцо Тонеллі Сампдорія Сампдорія Клаудіо Клаудіо Раньєрі
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