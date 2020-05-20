Гравці румунського клубу підписали контракти на пеньку в дворі – курйоз дня

Суворі карантинні обмеження змушують деякі клуби економити на оренді офісних приміщень.

Політехніка Ясси з елітного дивізіону Румунії взагалі не обтяжувала себе формальними заходами.

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Клуб продовжив угоди з ветеранами Андреєм Крістею та Косміном Фразінеску прямо посеред подвір'я одного з будинків. В нагоді став пеньок, який стояв у дворі перед лавками. Гравці по черзі підійшли до імпровізованого стола і поставили свої підписи під новими угодами.

Додамо, що Політехніка перед зупинкою чемпіонату Румунії перебувала на 11 сходинці, лише на одне очко випереджаючи зону вильоту.

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