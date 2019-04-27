Як бразилець Руха паску випікав

Гравці Руха Андрій Ляшенко і Габріель спробували свої сили у випіканні паски.

У переддень Пасхи гравці Руха Андрій Ляшенко та бразилець Габріель вперше в житті спробували свої сили у випіканні паски. Футболістам у цій непростій справі допомагав шеф-кондитер ресторану-кондитерської Cabinet Володимир Паращак. Гравці Руха розповіли про традиції святкування Великодня, а також про те, як планують святкувати це величне християнське свято.

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"Ми всією сім'єю збираємось до церкви, печемо паски, писанки, яйця фарбуємо. У мене є маленька сестричка Глорія, вона всюди малює, а тут ще й яйця. У нас є традиція з родичами – розбиваємо фарбовані яйця і цілуємось в щоку три рази", – розповів Ляшенко YouTube-каналу ФК Рух.

"Ми в Бразилії також святкуємо Великдень, для нас це важливе свято. Ми збираємось великою родиною, обмінюємось шоколадними зайчиками або ж просто шоколадом і святкуємо. Я не знаю, чому саме зайчики, адже ця традиція започаткувалась ще задовго до мого народження, тому я звик до цього", – додав Габріель.

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