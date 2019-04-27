toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
УПЛ ІНТЕР - ЮВЕНТУС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Як бразилець Руха паску випікав

14:40 116 Читать на русском
Як бразилець Руха паску випікав
Габріель та Андрій Ляшенко / фото: ФК Рух

Гравці Руха Андрій Ляшенко і Габріель спробували свої сили у випіканні паски.

У переддень Пасхи гравці Руха Андрій Ляшенко та бразилець Габріель вперше в житті спробували свої сили у випіканні паски. Футболістам у цій непростій справі допомагав шеф-кондитер ресторану-кондитерської Cabinet Володимир Паращак. Гравці Руха розповіли про традиції святкування Великодня, а також про те, як планують святкувати це величне християнське свято.

Шахтар – Динамо: великодній яйцебій

"Ми всією сім'єю збираємось до церкви, печемо паски, писанки, яйця фарбуємо. У мене є маленька сестричка Глорія, вона всюди малює, а тут ще й яйця. У нас є традиція з родичами – розбиваємо фарбовані яйця і цілуємось в щоку три рази", – розповів Ляшенко YouTube-каналу ФК Рух.

"Ми в Бразилії також святкуємо Великдень, для нас це важливе свято. Ми збираємось великою родиною, обмінюємось шоколадними зайчиками або ж просто шоколадом і святкуємо. Я не знаю, чому саме зайчики, адже ця традиція започаткувалась ще задовго до мого народження, тому я звик до цього", – додав Габріель.

"Перед каждою грою ходимо до церкви". Федецький показав, як збирає великодній кошик

Теги
Перша ліга Відеоновини Рух Винники Рух Винники
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук