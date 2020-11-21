Гравці львівського Руху Данило Кондраков та Максим Білий розповіли про емоції від непростої зустрічі з Маріуполем.

"Нам не пощастило. Необхідно на тренуваннях більше працювати, щоб такі моменти (не влучив у порожні ворота – прим. Футбол 24) завершувати голами", – сказав форвард Данило Кондраков.

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"Ми набираємо форму. Це видно. І пауза нам допомогла підтягнути фізику. Ми 70 хвилин відпрацювали з високим пресингом. Провели дуже якісний матч. Єдине, чогось не вистачає: то пас віддаємо невчасно, то пробили поруч зі штангою, то голкіпер виручив", – резюмував захисник Максим Білий у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, Рух та Маріуполь розписали нульову нічию у матчі 10 туру Прем'єр-Ліги. Команда зі Львова йде передостанньою, азовці – восьмими.

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