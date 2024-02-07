У вівторок, 6 лютого, о 15:00 за місцевим часом відбувся похорон клубної легенди Роми Джакомо Лозі, який був капітаном команди наприкінці 50-х/на початку 60-х. Як інформує Voce Giallorossa, жоден футболіст першої команди Роми не прийшов провести легенду в останню путь.

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Це викликало серйозну критику з боку вболівальників команди. Згідно La Repubblica, клуб виправдав своїх гравців "напруженим перехідним періодом". На похороні були присутні тільки гравці юнацької команди Роми, основна ж команда надіслала лише вінок. Син Джакомо Лозі отримав від ультрас із Курви Суд прапор із зображенням свого батька.

На заході був помічений екс-захисник Роми Себіно Нела, а також актори Каспар Каппароні, Лука Дзінгаретті та Нінетто Даволі.

Рома двічі принижувала Лозі, який володів унікальним талантом – заради команди просив милостиню і забивав із травмою