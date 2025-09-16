Футболісти Реала вважають, що судді ставляться до них суворіше, ніж до інших претендентів на титул.

Кіліан Мбаппе і компанія впевнені в упередженості арбітрів по відношенню до Реала, інформує Marca. Гравці Реала були здивовані тим, що суддя Хесус Хіль Мансано в матчі з Реалом Сосьєдад без вагань прийняв рішення про червону картку Діну Хьойсену, незважаючи на відстань до воріт і той факт, що поруч знаходився ще один захисник, Едер Мілітао.

Серед гравців Реала все більше поширюється думка, що їхню команду судять більш суворо, в той час як до інших претендентів на чемпіонство ставляться більш поблажливо. Вони вважають, що однакові епізоди в матчах різних клубів трактуються по-різному.

Реал переміг Реал Сосьєдад з рахунком 2:1, незважаючи на вилучення Хьойсена.

