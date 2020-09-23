Футболісти "вершкових" відмовились від призових за перемогу в Ла Лізі та Супекубку Іспанії, повідомляє COPE.

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Гравці мали отримати по 700 тисяч євро за перемогу в чемпіонаті та ще 300 тисяч за здобутий Суперкубок. Таке рішення було прийняте через пандемію коронавірусу, яка фінансово вдарила по багатьом європейським клубам.

Нагадаємо, Реал перервав серію з двох перемог Барселони в іспанській першості, а взимку 2020 року обіграв Атлетіко у фіналі Суперкубка Іспанії. При цьому, підопічні Зідана вилетіли на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а в Кубку Іспанії завершили свою участь у чвертьфіналі.

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