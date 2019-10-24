Гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення Моурінью

Зінедін Зідан користується повною підтримкою своїх підопічних на посаді головного тренера Реала.

Футболісти королівського клубу стоять горою за свого наставника і роблять все можливе, щоб вберегти його від відставки, повідомляє AS.

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За інформацією джерела, гравці згуртувались навколо чуток про можливе звільнення Зідана і посилено працюють на тренуваннях та віддаються на полі. Команда не хоче, щоб керівництво прийняло рішення про відставку француза, а ще більше футболісти переживають, що у тренерське крісло "вершкових" повернеться Жозе Моурінью.

Після 9-ти турів Ла Ліги підопічні Зідана перебувають на другій сходинці, відстаючи від Барселони на один бал. У групі А Ліги чемпіонів Реал – другий, очолює квартет ПСЖ з відривом у 5 очок.

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