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Гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення Моурінью

22:33 1078 Читать на русском
Гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення Моурінью
Зінедін Зідан та Лука Модріч / Фото ФК Реал

Зінедін Зідан користується повною підтримкою своїх підопічних на посаді головного тренера Реала.

Футболісти королівського клубу стоять горою за свого наставника і роблять все можливе, щоб вберегти його від відставки, повідомляє AS.

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За інформацією джерела, гравці згуртувались навколо чуток про можливе звільнення Зідана і посилено працюють на тренуваннях та віддаються на полі. Команда не хоче, щоб керівництво прийняло рішення про відставку француза, а ще більше футболісти переживають, що у тренерське крісло "вершкових" повернеться Жозе Моурінью.

Після 9-ти турів Ла Ліги підопічні Зідана перебувають на другій сходинці, відстаючи від Барселони на один бал. У групі А Ліги чемпіонів Реал – другий, очолює квартет ПСЖ з відривом у 5 очок.

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Теги
Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид
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