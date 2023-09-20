Друга 18-річна жертва секс-скандалу за участю чотирьох гравців молодіжної команди Реала вперше показала себе. Вона дала інтерв'ю AS, проте не стала демонструвати своє обличчя.

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"Ніхто не змусить мене почуватися погано. Це їхня провина. Вони записали і поширили цей запис. Вони вважають, що почуваються захищеними, перебуваючи у великих командах. Відтоді, як скандал став надбанням громадськості, мені потрібна допомога психолога, який підтримає мене і розв'яже цю проблему, бо я не знаю, як впоратися з нею наодинці", – цитує слова постраждалої AS.

Дівчина під вигаданим ім'ям Софія закликала правоохоронні органи Іспанії притягнути винних до відповідальності.

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