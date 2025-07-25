Футболісти Реала отримали від керівництва бонуси за виступ на Клубному чемпіонаті світу. Як повідомляє Marca, кожен гравець першої команди "бланкос" заробив по 280 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що в разі виграшу турніру кожен отримає по 1 млн євро.

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Клубний чемпіонат світу проходив у США. Реал дістався півфіналу турніру, де програв ПСЖ з рахунком 0:4. Парижани після цього і самі розгромно програли – Челсі з рахунком 0:3 у фіналі.

Відзначимо, що влітку головним тренером Реала став Хабі Алонсо. На Клубному чемпіонаті світу він дебютував біля керма "бланкос". Наразі футболісти Реала перебувають у відпустці.

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