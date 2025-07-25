Гравці Реала отримали премії за участь у Клубному ЧС – Луніна і Ко сильно обділили
Гравці Реала отримали по 280 тисяч євро замість мільйона.
Футболісти Реала отримали від керівництва бонуси за виступ на Клубному чемпіонаті світу. Як повідомляє Marca, кожен гравець першої команди "бланкос" заробив по 280 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що в разі виграшу турніру кожен отримає по 1 млн євро.
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Клубний чемпіонат світу проходив у США. Реал дістався півфіналу турніру, де програв ПСЖ з рахунком 0:4. Парижани після цього і самі розгромно програли – Челсі з рахунком 0:3 у фіналі.
Відзначимо, що влітку головним тренером Реала став Хабі Алонсо. На Клубному чемпіонаті світу він дебютував біля керма "бланкос". Наразі футболісти Реала перебувають у відпустці.
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