Звершення футболістів Реала в Лізі чемпіонів було гідно оцінено президентом Флорентіно Пересом.

"Вершкові" переграли Атлетіко в ЛЧ у серії післяматчевих пенальті, яка супроводжувалася скандальним епізодом з Хуліаном Альваресом, і пройшли у наступний раунд.

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Як повідомляє El Partidazo de COPE, прохід одного з найзаклятіших суперників високо оцінив президент Реала Флорентіно Перес. Очільник "вершкових" виплатив всім гравця преміальні у розмірі 250 тисяч євро за вихід у чвертьфінал.

Нагадаємо, наступним суперником Реала в Лізі чемпіонів буде Арсенал. Матчі заплановані на 8 та 16 квітня 2025 року.

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