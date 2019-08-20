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Гравці ПСЖ роздратовані примітивними методами Тухеля

20 серпня 23:25 356 Читать на русском
Гравці ПСЖ роздратовані примітивними методами Тухеля
Томас Тухель / Reuters

Чемпіони Франції не в захваті від роботи під керівництвом німецького фахівця.

 

У багатьох гравців ПСЖ накопичилось чимало претензій до Томаса Тухеля, інформує Le Parisien.

Тухель назвав умову, за якої ПСЖ не відпустить Неймара

Футболісти парижан не зрозуміли, чому Юліан Дракслер залишився у старті на матч проти Ренна після провальної гри у першому турі з Німом. Зрештою, ПСЖ зазнав поразки 1:2, а Тухель так і не зміг змінити малюнок матчу, що викликало запитання, зокрема, у Марко Верратті.

Також гравцям не подобається, що німець приділяє надто багато уваги обороні, а про атаку часто забуває. До проблем з Неймаром Тухель нерідко використовував обмежений принцип "Просто віддай м'яч бразильцю".

Ліга 1: ПСЖ знову програв Ренну, Сент-Етьєн і Реймс втратили шанс очолити турнірну таблицю

Джерело додає, що підопічні 45-річного тренера просто не розуміють його вимог, вони хочуть, щоб команду очолив інший фахівець.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель Ренн - ПСЖ
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