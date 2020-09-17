Футболісти ПСЖ не задоволені діями головного тренера Томаса Тухеля, повідомляє RMC Sport з посиланням на власні джерела.

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Гравцям не подобається стиль гри німця. Вони інколи жартують між собою, що єдиний план тренера ПСЖ на гру – віддати м'яч Неймару. Один з футболістів клубу навіть анонімно описав ситуацію: "Ми граємо без тактики, без ідей. Під час матчу з Марселем (0:1) ми відчували, що тренерський штаб абсолютно не контролює ситуацію. Ніби вони нічого не могли змінити".

Крім того, деякі французькі гравці вважають, що Томас краще ставиться до латиноамериканських гравців, списуючи їхню поведінку на емоційність. Також викликає невдоволення позиція Маркіньйоса (він грає опорника, а не центрального оборонця) і брак ігрового часу в Ікарді.

Нагадаємо, після трьох зіграних турів ПСЖ розташувався на 15 сходинці, маючи у своєму активі лише 3 пункти.

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