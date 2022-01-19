Роздягальня паризького клубу не сумнівається, що влітку новим тренером стане саме Зізу, стверджує Marca.

Почеттіно підтримує таємний план "втечі" з ПСЖ в Манчестер Юнайтед – аргентинець матиме зіркового конкурента

ПСЖ ще раніше міг запросити екс-наставника Реала, проте вирішив дати шанс Почеттіно до кінця сезону. Аргентинець має контракт до літа 2023 року, але навряд відпрацює його до кінця. Найімовірніший сценарій – ПСЖ відпускає Почеттіно в МЮ і відразу призначає Зідана. Прихід легендарного француза матиме і суто іміджеве значення на тлі очікуваної втрати Кіліана Мбаппе. Суперзірковий тренер хоча б частково замінить нападника, якого сватають в Реал.

Зауважимо, що зараз ПСЖ впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції, а в рамках 1/8 фіналу ЛЧ зустрінеться з тим-таки Реалом.

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