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Гравці Ньюкасла побились між собою перед матчем з Челсі

15:10 436 Читать на русском
Гравці Ньюкасла побились між собою перед матчем з Челсі
Джамаал Ласселс та Метью Рітчі / Фото ФК Ньюкасл

Гравці Ньюкасла вирішили з'ясувати стосунки між собою перед матчем 3-го туру АПЛ проти Челсі (1:2).

На розминці перед матчем проти Челсі, захисник Ньюкасла Джамаал Ласселс вступив в словесну перепалку з партнером по команді Метью Рітчі, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, пізніше, в роздягальні, футболісти влаштували бійку, де їх розборонили одноклубники.

В підсумку, гравці потиснули один одному руки і помирилися. Головний тренер "сорок" Рафаель Бенітес залишився задоволений укладенням мирової угоди між футболістами.

Нагадаємо, сам матч завершився перемогою Челсі (2:1).

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Ньюкасл - Челсі: Неділя 26 серпня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
1 : 2
Челсі
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Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Метью Рітчі Метью Рітчі Джамаал Ласселс Джамаал Ласселс Ньюкасл - Челсі
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