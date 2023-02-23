У разі перемоги Ньюкасла у фіналі бонуси будуть розподілені між гравцями за спеціальною формулою – гравці отримають свій "шматок пирога" залежно від внеску в успіх.

Керівництво Ньюкасла придумало спосіб мотивувати свою команду перед фінальним матчем Кубка ліги з Манчестер Юнайтед. Як інформує Daily Mail, боси "сорок" нададуть гравцям 1 мільйон фунтів на всіх у разі виграшу трофея.

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Що цікаво, ця сума в 10 разів перевищує офіційну суму призових від англійської футбольної ліги (EFL). У разі перемоги Ньюкасла у фіналі бонуси будуть розподілені між гравцями за спеціальною формулою – гравці отримають свій "шматок пирога" залежно від внеску в успіх. Також окремий грошовий бонус отримає головний тренер команди Едді Хау.

Згідно з джерелом, сума в розмірі 1 мільйона фунтів була узгоджена керівництвом з гравцями Ньюкасла минулого літа.

Фінал Кубка ліги між Ньюкаслом і Манчестер Юнайтед відбудеться в неділю, 26 лютого.

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