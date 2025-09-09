Футбольний агент і експерт В'ячеслав Заховайло прокоментував нічию збірної України з Азербайджаном (1:1).

"Падіння національного футболу триває. Абсолютно безлика, безідейна, хаотична в атаці гра збірної України. Напрошується питання. Що робити? Потрібно підбадьорити команду.

Лише один гравець збірної України поспілкувався з пресою після матчу з Азербайджаном – він розкрив причину втрати очок

Як це зробити? Повернення італійців, мабуть, – ідеальне рішення. Схоже, гравці не вірять в ідеї тренера.

Ось мені цікаво, хто відповість за результат?

Життя триває. Слава Україні", – написав Заховайло у Facebook. Він також підписав скріншот з матчу: "Цирк поїхав, клоунів забули".

Президентом УАФ є Андрій Шевченко. Він ухвалює рішення щодо долі головного тренера.

Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном