"Гравці не вірять в ідеї Реброва": Заховайло закликав Шевченка діяти – він назвав рішення
Футбольний агент і експерт В'ячеслав Заховайло прокоментував нічию збірної України з Азербайджаном (1:1).
"Падіння національного футболу триває. Абсолютно безлика, безідейна, хаотична в атаці гра збірної України. Напрошується питання. Що робити? Потрібно підбадьорити команду.
Лише один гравець збірної України поспілкувався з пресою після матчу з Азербайджаном – він розкрив причину втрати очок
Як це зробити? Повернення італійців, мабуть, – ідеальне рішення. Схоже, гравці не вірять в ідеї тренера.
Ось мені цікаво, хто відповість за результат?
Життя триває. Слава Україні", – написав Заховайло у Facebook. Він також підписав скріншот з матчу: "Цирк поїхав, клоунів забули".
Президентом УАФ є Андрій Шевченко. Він ухвалює рішення щодо долі головного тренера.
Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном