Керівництво "партенопейців" не виплачує команді зарплатню аж з липня, повідомляє CalcioNapoli24 з посиланням на журналіста RAI Чіро Венерато.

Наполі узгодив новий контракт із Гаттузо, – GdS

Гравці довго мирилися із ситуацією, але незабаром терпець може увірватися. Напруга спричинила конфлікт з Дженнаро Гаттузо, який просить підопічних боротися до кінця і публічно не скаржитися на величезні борги. Керівництво нібито пообіцяло розрахуватися до кінця року.

Додамо, що Наполі посідає шосту сходинку Серії А, набравши 14 очок у 8 турах.

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