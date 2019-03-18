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Гравці Мілана, які ледь не побились під час матчу проти Інтера, прокоментували інцидент

14:58 792 Читать на русском
Гравці Мілана, які ледь не побились під час матчу проти Інтера, прокоментували інцидент
Лукас Білья / фото: ФК Мілан

Лукас Білья та Франк Кессьє прокоментували неприємний епізод на лаві для запасних Мілана під час матчу проти Інтера.

57’ Тьємуе Бакайоко
71’ Матео Мусаккіо
 
Матіас Весіно 3’
Стефан де Врей 51’
Лаутаро Мартінес 67’

"Це сталося через напругу гри. Я засмутився після своєї заміни, тому що хотів допомогти команді. Я зігнав свою злість на Лукасі, і це стало моєю помилкою. Хочу вибачитись, він старший за мене, і я повинен вчитися у нього", – сказав Кессьє.

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"Франк знає, що я сказав, і ми вже встигли обговорити подію. Ми всі хочемо перемагати, але така сутичка – не те, чим варто займатися у всіх на очах. Можливо, варто було відкласти свою розмову до відходу в роздягальню. Мені соромно за цю ситуацію, і я вибачаюсь перед тренером і партнерами. Таке більше не повториться", – цитує Білью Football Italia.

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Теги
Мілан Мілан Італія Франк Кессьє Франк Кессьє Мілан - Інтер Лукас Білья Лукас Білья
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