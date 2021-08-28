"Емоції переповнюють. Хотів би сказати слова подяки своїй команді. Ну а команда гостей мені дуже сподобалася, вони грали в божевільний європейський футбол.

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У них все вийшло, вони, бл**ь, плели мережива, бл**ь, у них працювали фланги, дуже хороші, бл**ь, гравці у їхньої команди. В опорній зоні теж непогані, просто бл**ь, чомусь в іншій формі вони сьогодні були.

Не в жовтій, бл**ь, а в іншій. Якщо вони хочуть робити європейський клуб, то ми лише за. Це супер команда, супер місто, вони гідні, але якщо вони отримують задоволення від цього, то це неправильно", – заявив Шахов у коментарі каналу Перша ліга.

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