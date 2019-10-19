Гравці мексиканського клубу під час матчу влаштували бойкот – суперник забив їм двічі у цей час

Матч мексиканського чемпіонату між Веракрус та Тігрес запам'ятався неординарним вчинком у виконанні домашньої команди.

Гравці Веракрус "застигли" на полі у знак протесту проти президента клубу під час матчу проти Тігрес. Суперники підтримали одну хвилину протесту, але згодом забили двічі та здобули перемогу в матчі.

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"На їхньому місці перекладати на нас відповідальність за протест проти їхнього президента – просто нерозумно. Ми приїхали сюди, поважаючи їхнє рішення (щодо однохвилинного протесту), а після продовжили грати", – пояснив рішення Тігрес капітан команди Пісарро у коментарі ESPN.

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Зазначається, що гравцям Веракрус не платили зарплату за п'ять-шість місяців, а у команди немає навіть мінімального обладнання на зразок мішків з льодом. До того ж, у жіночої команди немає окремої роздягальні, а у молодіжних складів – нормального харчування.