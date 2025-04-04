Після останніх негативних результатів у чемпіонаті Франції Роберто Де Дзербі, який раніше тренував Шахтар, вирішив закрити на ніч гравців Марселя на клубній базі, повідомляє GetFootballNewsFrance з посиланням на L'Equipe.

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Після цього інциденту Де Дзербі продовжив конфлікт з гравцями на тренуванні 1 квітня, заявивши, що не буде їх тренувати та наказав займатися самотужки. Футболісти відповіли, що в такому випадку не будуть нічого робити також. Через це в конфлікт довелося втрутитися спортивному директору Марселя Мехді Бенатія. Але гравці залишились незадоволені поведінкою тренера.

Додамо, що Марсель в поточному сезоні посідає третє місце в турнірній таблиці французького чемпіонату, проте відстань від конкурентів суттєво скоротилася, адже в останніх 5 зустрічах в Лізі 1 "олімпійці" зазнали 4 поразок.

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