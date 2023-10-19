Гравці Манчестер Юнайтед закликали свого партнера перепросити Тен Хага
Футболісти Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Джейдон Санчо якомога швидше повернувся до складу "червоних дияволів".
Для повернення до тренувань із першою командою МЮ Санчо зобов'язаний перепросити головного тренера команди Еріка Тен Хага. Як інформує Manchester Evening News, футболісти команди закликали 23-річного гравця переступити через свою гордість і зробити це. Вони вважають, що конфлікт між гравцем і тренером занадто затягнувся, і хочуть помирити обидві сторони.
Манчестер Юнайтед остаточно визначився з долею вигнанця Тен Хага – клуб готовий піти на поступки
Востаннє Санчо грав у футболці Манчестер Юнайтед 26 серпня, після чого був виключений зі складу. Пізніше Тен Хаг розкритикував Джейдона за погане ставлення до тренувань, а форвард звинуватив тренера в наклепі.
У послугах Санчо зацікавлені дортмундська Борусія, Барселона і Ювентус.
Азар закрив провальну десятку з Шевченком – Барселона, Реал і гранди АПЛ, які здійснили найгірші трансфери за всі гроші