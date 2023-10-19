Для повернення до тренувань із першою командою МЮ Санчо зобов'язаний перепросити головного тренера команди Еріка Тен Хага. Як інформує Manchester Evening News, футболісти команди закликали 23-річного гравця переступити через свою гордість і зробити це. Вони вважають, що конфлікт між гравцем і тренером занадто затягнувся, і хочуть помирити обидві сторони.

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Востаннє Санчо грав у футболці Манчестер Юнайтед 26 серпня, після чого був виключений зі складу. Пізніше Тен Хаг розкритикував Джейдона за погане ставлення до тренувань, а форвард звинуватив тренера в наклепі.

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