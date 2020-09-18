Французький форвард Антоні Марсьяль визнаний гравцем року у Манчестер Юнайтед за версією футболістів клубу, повідомляє офіційний Твіттер манкуніанців.

Манчестер Юнайтед визначив найкращого гравця року

У сезоні-2019/20 24-річний футболіст провів за "червоних дияволів" 48 матчів, в яких забив 23 голи і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Марсьяль приєднався до англійської команди у вересні 2015 року, перейшовши з Монако за 60 млн євро. Transfermarkt оцінює гравця у 58 млн євро.

До слова, раніше гравцем року у Манчестер Юнайтед за версією вболівальників був визнаний португальський півзахисник Бруну Фернандеш.

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