Гравці Манчестер Сіті знайшли причини погіршення результатів команди і озвучили їх Гвардіолі

Підопічні Хосепа Гвардіоли озвучили тренеру свої претензії щодо постійної ротації складу.

На думку ветеранів Манчестер Сіті, постійні кадрові перестановки і зміни тактичних схем негативно впливають на результати команди, інформує Daily Mail.

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Своє невдоволення гравці висловили після поразки у матчі з Тоттенхемом – команда протягом 45 хвилин перебувала в роздягальні стадіону "шпор". Гравці незадоволені тим, що після відходу Мікеля Артети в Арсенал Гвардіола міняв стартовий склад у 9 матчах поспіль.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті наразі посідає 2 місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Гвардіоли відстає від лідера, Ліверпуля, на 22 очки.

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