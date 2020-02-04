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Гравці Манчестер Сіті знайшли причини погіршення результатів команди і озвучили їх Гвардіолі

09:28 2311 Читать на русском
Гравці Манчестер Сіті знайшли причини погіршення результатів команди і озвучили їх Гвардіолі
Хосеп Гвардіола / Reuters

Підопічні Хосепа Гвардіоли озвучили тренеру свої претензії щодо постійної ротації складу.

На думку ветеранів Манчестер Сіті, постійні кадрові перестановки і зміни тактичних схем негативно впливають на результати команди, інформує Daily Mail.

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Своє невдоволення гравці висловили після поразки у матчі з Тоттенхемом – команда протягом 45 хвилин перебувала в роздягальні стадіону "шпор". Гравці незадоволені тим, що після відходу Мікеля Артети в Арсенал Гвардіола міняв стартовий склад у 9 матчах поспіль.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті наразі посідає 2 місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда Гвардіоли відстає від лідера, Ліверпуля, на 22 очки.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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