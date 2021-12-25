Гравці Манчестер Сіті здивовані відходом Торреса – іспанець за 1,5 року встиг подружитися з багатьма
Продаж Феррана Торреса у Барселону посіяв певний смуток серед футболістів Ман Сіті.
Команда здивована рішенням Гвардіоли відпустити 21-річного іспанця на батьківщину, інформує Mundo Deportivo.
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Торрес перейшов у Ман Сіті влітку 2020-го та швидко встиг завоювати довіру команди. У форварда було чимало друзів серед партнерів – Родрі, Ляпорт, Гріліш і Фоден. Стосунки з тренерським штабом також були прекрасними, але Гвардіола все ж відгукнувся на прохання Феррана, який хотів повернутися додому.
У поточному сезоні Торрес провів 7 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.
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