Команда здивована рішенням Гвардіоли відпустити 21-річного іспанця на батьківщину, інформує Mundo Deportivo.

Гвардіола – про перехід Феррана Торреса в Барселону: "Він сказав, що хоче піти, я дозволив"

Торрес перейшов у Ман Сіті влітку 2020-го та швидко встиг завоювати довіру команди. У форварда було чимало друзів серед партнерів – Родрі, Ляпорт, Гріліш і Фоден. Стосунки з тренерським штабом також були прекрасними, але Гвардіола все ж відгукнувся на прохання Феррана, який хотів повернутися додому.

У поточному сезоні Торрес провів 7 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

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