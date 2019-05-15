Гравці Манчестер Сіті співали принизливі пісні про Салаха та фанів Ліверпуля – відео ганебної поведінки "містян"

Новоспечені переможці АПЛ відзначилися абсолютно непристойною поведінкою, повертаючись з Брайтона.

У літаку, на якому "містяни" летіли з Брайтона стався дуже неприємний інцидент. Гравці Манчестер Сіті голосно оспівували нещодавні проблеми Ліверпуля.

Манчестер Сіті відповів на інформацію про можливе відсторонення від участі в Лізі чемпіонів

"Вони плачуть на трибунах, потім їх б'ють на вулицях", – так "містяни" нагадали Ліверпулю минулорічний фінал ЛЧ та побиття їхнього фаната в Римі під час півфінального протистояння.

"Компані зламав Салаха, який став жертвою цього всього", – "блакитним" здався кумедним вкрай жорсткий підкат Компані проти Салаха в січневому матчі, який ледь не коштував єгиптянинові кар'єри.

Сон грається з дітьми партнерів по команді – наймиліше відео дня

Прихильники Ліверпуля стримано прокоментували ситуацію: "За гроші не купиш клас".