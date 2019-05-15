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Гравці Манчестер Сіті співали принизливі пісні про Салаха та фанів Ліверпуля – відео ганебної поведінки "містян"

15 травня 11:12 1328 Читать на русском
Гравці Манчестер Сіті співали принизливі пісні про Салаха та фанів Ліверпуля – відео ганебної поведінки "містян"
Венсан Компані / Reuters

Новоспечені переможці АПЛ відзначилися абсолютно непристойною поведінкою, повертаючись з Брайтона.

У літаку, на якому "містяни" летіли з Брайтона стався дуже неприємний інцидент. Гравці Манчестер Сіті голосно оспівували нещодавні проблеми Ліверпуля.

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"Вони плачуть на трибунах, потім їх б'ють на вулицях", – так "містяни" нагадали Ліверпулю минулорічний фінал ЛЧ та побиття їхнього фаната в Римі під час півфінального протистояння.

"Компані зламав Салаха, який став жертвою цього всього", – "блакитним" здався кумедним вкрай жорсткий підкат Компані проти Салаха в січневому матчі, який ледь не коштував єгиптянинові кар'єри.

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