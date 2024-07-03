Під час вояжу до Словенії на літні збори делегація Кривбаса затрималась у столиці Молдови – Кишиневі.

Делегація Кривбаса очікувала на свій рейс три години через хибне замінування аеропорту в Кишиневі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Через це криворіжці запізнились на наступний рейс та незаплановано зупинились на ніч у Стамбулі. Вже сьогодні команда продовжить свій шлях до Словенії, де на день пізніше розпочнеться другий літній навчально-тренувальний збір.

До слова, Кривбас – бронзовий призер УПЛ минулого сезону. У новому сезоні команда Юрія Вернидуба зіграє в Лізі Європи, приймаючи суперників у Кишиневі.

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