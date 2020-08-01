Гравці Колоса поки не отримали преміальні за сенсаційний вихід в Лігу Європи – Костишин пояснив ситуацію

"Так, преміальні нам обіцяли. Хоча до фінального поєдинку з Маріуполем писалося, що команда нібито отримала преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 в півфіналі плей-офф, але це неправда. Премія була нам обіцяна конкретно за вихід в Лігу Європи.

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Поки ми її не отримали. Не було часу, адже після фіналу всі були на емоціях. На наступний день футболісти разом не збиралися, пішли у відпустку. Премії хлопці отримають вже після її завершення", – резюмував Костишин в інтерв'ю ua-footbal.

Нагадаємо, Колос проводив свій перший сезон в еліті українського футболу і відразу пробився в Лігу Європи завдяки перемозі в плей-офф.

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