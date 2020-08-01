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Гравці Колоса поки не отримали преміальні за сенсаційний вихід в Лігу Європи – Костишин пояснив ситуацію

23:05 - Читать на русском
Гравці Колоса поки не отримали преміальні за сенсаційний вихід в Лігу Європи – Костишин пояснив ситуацію
Руслан Костишин / Фото ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів, як команда та керівництво вирішили питання фінансової нагороди за успішний сезон.

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

"Так, преміальні нам обіцяли. Хоча до фінального поєдинку з Маріуполем писалося, що команда нібито отримала преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 в півфіналі плей-офф, але це неправда. Премія була нам обіцяна конкретно за вихід в Лігу Європи.

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Поки ми її не отримали. Не було часу, адже після фіналу всі були на емоціях. На наступний день футболісти разом не збиралися, пішли у відпустку. Премії хлопці отримають вже після її завершення", – резюмував Костишин в інтерв'ю ua-footbal.

Нагадаємо, Колос проводив свій перший сезон в еліті українського футболу і відразу пробився в Лігу Європи завдяки перемозі в плей-офф.

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Колос Колос Руслан Руслан Костишин Колос - Маріуполь
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