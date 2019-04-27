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Гравці Карпат зварили новий сорт пива на честь фанатів

15:31 62 Читать на русском
Гравці Карпат зварили новий сорт пива на честь фанатів
Гравці Карпати зварили новий сорт пива / фото: ФК Карпати

Футболісти львівських Карпат взяли участь в незвичній акції, зваривши новий сорт пива.

За непростий процес виготовлення хмільного напою взялися Мар’ян Швед, Андрій Нестеров, Сергій Мякушко, Максим Кучинський, Дмитро Кльоц та Пабло Вільяр, який підміняв Фабрі Гонсалеса. Спершу "карпатівцям" провели екскурсію та розповіли про необхідні компоненти для варіння пива. "Зелено-білі" дізналися технологію, побачили хмільні гранули, занурили руки у лотки з солодом.

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Уже згодом, із усвідомленням всього необхідного, гравці піднялися до спеціальних чанів, де спільними зусиллями занурили та змішали необхідні та спеціально відібрані компоненти, таким чином, давши початок новому сорту пива – "Фанатське".

"Власне, це пиво не для нас, а для наших фанатів. Воно буде готовим до споживання якраз у день матчу проти Десни. Це наша подяка уболівальникам за те, що вони постійно нас підтримують", – розповів кращий бомбардир команди Мар’ян Швед офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, що матч Олімпік – Карпати відбудеться сьогодні, 27 квітня. Початок гри – о 17:00.

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