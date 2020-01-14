Гравці Карпат вимагають від клубу зарплатню за два місяці – тренувальний збір в Туреччині можуть скасувати

Стали відомі нові подробиці скандальної ситуації у львівських Карпатах.

Футболісти Карпат відмовляються їхати на тренувальний збір команди в Туреччину через велику заборгованість по зарплаті. Наразі гравці та керівництво клубу ведуть переговори, інформує Footboom.

Хавбек Карпат Назарина: Для мене виступи за збірну України – це ціль і мрія

За інформацією джерела, клуб запропонував гравцям компроміс: керівництво готове виплатити заборгованість за один місяць. Але футболісти хочуть отримати зарплатню хоча б за два місяці, інакше вони відмовляються тренуватися і летіти на тренувальний збір. Також відомо, що не всі легіонери повернулися в розташування клубу вчасно.

Щодо тренувального збору в Туреччині, то він опинився під загрозою зриву ще й через те, що клуб досі не оплатив організацію, проживання та переліт.

Нагадаємо, головний тренер Карпат Роман Санжар підтвердив інформацію щодо серйозної заборгованості клубу перед гравцями. Раніше виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин заявив, що "зелено-білі" будуть продавати гравців, щоб мати ресурси для існування.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?