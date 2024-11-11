Як повідомлялось раніше, головний тренер Інгульця Василь Кобін перевів у команду U-19 одразу п'ятьох футболістів. У "чорний список" тренера потрапили Артем Сітало, Олександр Козак, Сергій Петько, Юрій Козиренко та Максим Мельничук.

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За інформацією "ТаТоТаке", за минулий місяць усій команді виплатили лише половину зарплати, а гравцям, яких перевели в U-19 – мінімальну заробітну плату у розмірі 7 000 гривень. Зазначається, що у гравців підписаний офіційний контракт на цю суму, а решту вони отримують завдяки фінансовим бонусам.

Цікаво, що наприкінці минулого сезону, коли команда йшла до чемпіонства в Першій лізі, президент Інгульця Олександр Поворознюк запропонував ключовим гравцям продовжити контракти на умовах, які в них були в Першій лізі. Футболісти відмовились і просили покращити умови, оскільки команда повертається в УПЛ.

Поворознюк не захотів витрачатися і заявив, що у такому випадку команда гратиме останні два матчі гравцями з U-19. Але у футболістів молодіжного складу не було професійних контрактів, тому в цих двох іграх вийшли основні гравці та завоювали золото Першої ліги.

Нагадаємо, після 13-ти турів Інгулець йде у турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці, набравши 6 очок.

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