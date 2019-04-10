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Гравці Інгульця після перемоги над Карпатами в Кубку України отримали премію – сума вражає

20:21 981 Читать на русском
Гравці Інгульця після перемоги над Карпатами в Кубку України отримали премію – сума вражає
Інгулець – Карпати / фото: ФК Карпати

Президент Інгульця Олександр Поворознюк винагородив своїх футболістів неймовірною премією за перемогу над Карпатами в матчі 1/4 фіналу Кубка України.

50’ Артем Щедрий
 
Мар'ян Швед 90+7’
Роман Толочко 101’
50’ Артем Щедрий
90+7’ Мар'ян Швед
101’ Роман Толочко

"Якщо вони мені подарують такі ж емоції як після Карпат... Можете у футболістів запитати, скільки я їм дав преміальних після цього матчу. Десятимісячна зарплата. Я даю гроші під впливом емоцій.

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Якщо чесно, хотів Шахтар. Просто була мета привезти в Петрове або київське Динамо, або Шахтар. Зоря – теж варіант. Волинь і Карпати вже були, нехай ще буде Зоря. Зорі я бажаю вигравати в кожному матчі, як в чемпіонаті, так і в кубку, крім Інгульця. Інгульцю вони програють", – заявив Олександр Поворознюк в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті пройшов Карпати. Тепер команда з селища Петрове 17 квітня зіграє проти луганської Зорі. Іншою парою півфіналістів став СК Дніпро-1 та донецький Шахтар.

"Як мене по життю, так і мою команду недооцінюють", – відверті заяви президента Інгульця Поворознюка

Теги
Кубок України Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк Кубок України 2018/19 Інгулець - Карпати
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