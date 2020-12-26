"Для нас це справді велика перемога. Ми були розчаровані останніми результатами, не стільки виступами. Наші гравці і вболівальники страждали. Що може бути кращим, ніж перемога в лондонському дербі проти Челсі на Boxing Day? Сподіваємось, це переломний момент.

Арсенал – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Я знаю, що хлопці можуть грати на такому рівні. Ми знаємо, наскільки сильний Челсі, але упродовж більшої частини матчу ми були кращою командою. Травми, COVID, гра вдесятьох... ти починаєш задумуватися, що нам потрібно для перемоги. Приємно віддати щось уболівальникам, бо я можу уявити їхнє розчарування. Ми почали добре і домінували. Це додає команді впевненості. Продовжуймо, нам ще потрібно вдосконалити багато речей", – цитує Артету ВВС.

Перемога дозволила Арсеналу піднятися на 14 сходинку АПЛ, проте Лідс ще може потіснити "канонірів" у цьому турі.

Арсенал впевнено переміг Челсі завдяки шедеврам Джаки та Сака – "каноніри" перервали 8-матчеву безвиграшну серію