"Чи вболіваю я за Динамо? Ображаєте. Насправді тільки вболівальником киян себе і вважаю.

Луческу оцінив перспективи Супряги в Динамо після повернення у команду Бєсєдіна

А щодо призначення головним тренером "біло-синіх" Луческу... Я розумію фанатів. Мені з цим призначенням теж важко змиритися. Людина, яка, висловлюючись дипломатично, не дуже шанобливо ставилась до нашого клубу, нині стала його тренером. Але при цьому мене десь тішить те, що Луческу дає певний результат.

Стою на позиціях, що гравці і тренери тимчасові, а клуб – вічний. Тому намагаюся ставитися з розумінням. Не можу сказати, що буду кожну хвилину хвилюватися і купувати квитки на всі матчі, щоб подивитися на Містера. Але команду підтримувати буду", – сказав Стаховський в інтерв'ю виданню Главком.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо у липні 2020 року. У семи турах УПЛ здобув з командою 5 перемог та дві нічиї і посідає з киянами першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату України.

Динамо – Олександрія: проблиск команди мрії дарує Луческу лідерство в УПЛ, гідний Гармаш під крилом справжнього капітана