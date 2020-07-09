Гравці і фанати болгарського Локомотива масово заразились коронавірусом, святкуючи перемогу у Кубку країни

У Болгарії стався черговий випадок інфікування COVID-19 у футболі через нехтування елементарними правилами безпеки.

П'ять футболістів і два представники пловдівського Локомотива заразилися коронавірусом, повідомляє офіційний сайт болгарського клубу.

19 футболістів заразилися коронавірусом під час матчу через лабораторну помилку

Локомотив, завоювавши Кубок Болгарії, на радощах вирішив відсвяткувати перемогу з уболівальниками. Саме це і стало причиною поширення хвороби, повідомляє видання Маріца. Окрім гравців і персоналу, COVID-19 підхопило близько 50 фанатів, які брали активну участь у святкуванні.

Як наслідок, з 10 липня всі спортивні заходи на території Болгарії будуть проводитися без глядачів.

До слова, у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії Локомотив посідає п'яту сходинку – чемпіонський титул вже гарантував собі Лудогорець.

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