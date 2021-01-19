Антоніо Луна та Серхі Енріч поплатилися за необачне ставлення до відеокамери та свого особистого життя.

Іспанський суд оголосив вирок двом горе-порноакторам – два роки позбавлення волі і штраф у розмірі 100 тисяч євро.

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Інтимний скандал трапився у жовтні 2016 року, коли Луна та Енріч виступали за Ейбар. У мережу потрапило відео, як футболісти займаються груповим сексом з невідомою жінкою. Зйомка відбувалася без її дозволу, тому згодом жертва подала до суду. Цікаво, що покарали лише двох "акторів", а от "оператора" Едді Сільвестра повністю виправдали, повідомляє Marca.

Додамо, що форвард Енріч і досі виступає за Ейбар – 11 матчів та один гол у поточному сезоні Прімери. Натомість захисник Луна покинув "зброярів" влітку 2017 року і наразі числиться у Жироні.

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