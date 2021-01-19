Гравці Ейбара отримали два роки в'язниці за відео групового сексу
Антоніо Луна та Серхі Енріч поплатилися за необачне ставлення до відеокамери та свого особистого життя.
Іспанський суд оголосив вирок двом горе-порноакторам – два роки позбавлення волі і штраф у розмірі 100 тисяч євро.
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Інтимний скандал трапився у жовтні 2016 року, коли Луна та Енріч виступали за Ейбар. У мережу потрапило відео, як футболісти займаються груповим сексом з невідомою жінкою. Зйомка відбувалася без її дозволу, тому згодом жертва подала до суду. Цікаво, що покарали лише двох "акторів", а от "оператора" Едді Сільвестра повністю виправдали, повідомляє Marca.
Додамо, що форвард Енріч і досі виступає за Ейбар – 11 матчів та один гол у поточному сезоні Прімери. Натомість захисник Луна покинув "зброярів" влітку 2017 року і наразі числиться у Жироні.
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