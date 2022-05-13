Сьогодні (13 травня) легендарний київський клуб святкує своє 95-річчя.

Ахметов: Динамо давно є символом не лише українського футболу, а й сильної незалежної України

З цієї нагоди гравці Динамо записали відеозвернення для вболівальників та всіх громадян України. Циганков, Шапаренко, Буяльський та інші футболісти розмовляли виключно українською мовою. Не обійшлося і без згадок про героїчну боротьбу нашого народу проти російських окупантів.

Нагадаємо, Динамо є 16-разовим переможцем чемпіонату України, 13-разовим володарем Кубка, дворазовим переможецм Кубка володарів кубків та багатьох інших титулів.

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