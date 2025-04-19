17 квітня в рамках 25-го туру чемпіонату України U-19 відбувся матч між Динамо та Оболонню (7:0) – гра не пройшла без інцидентів.

На 77-й хвилині Федір Задорожний заробив пенальті, але коли він піднімався, до м'яча підійшов Матвій Пономаренко. Задорожний не оцінив таку ініціативу одноклубника та вибив м'яч з його рук. На цьому конфлікт не завершився – поки Федір готувався до удару, Пономаренко продовжував щось говорити йому в спину. Незважаючи на це, Задорожний впевнено реалізував 11-метровий.

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Це не перший конфлікт Пономаренка з партнерами. У березні цього року він посварився з Владиславом Ванатом після матчу УПЛ проти Зорі (2:2). Після фінального свистка на полі спалахнула сварка, що завершилася тим, що Ванат штовхнув Пономаренка. Причиною цього стали розбіжності в розумінні тактичних моментів.

Зазначимо, що у гонці бомбардирів чемпіонату U-19 наразі лідирує саме Федір Задорожний, який має 19 забитих м'ячів. Натомість Матвій Пономаренко перебуває на 6-му місці з 11 голами.

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