"Гравці Динамо висякались на газон, який так образив Кадар", – Несенюк – про рішення КДК ФФУ щодо дискваліфікації угорця

Директор департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк прокоментував рішення КДК ФФУ щодо дискваліфікації Тамаша Кадара, який тепер пропустить поєдинок проти Шахтаря.

Нагадаємо, вчора КДК ФФУ ухвалив рішення, яким дискваліфікував захисника Динамо Тамаша Кадара на 3 матчі за плювок в бік арбітра у поєдинку проти Ворскли в матчі 12 туру УПЛ. Тепер угорець не зіграє у центральному матчі 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Кадар та Кайоде дискваліфіковані КДК ФФУ на 3 матчі – вони не зіграють у Класичному

"Плювати заборонено. Футболіста Динамо дискваліфікували на три матчі за те, що той плюнув на зелений газон. На думку відповідального секретаря ФФУ на прізвище Грищенко, таким чином захисник Тамаш Кадар допустив "проявлєніє нєдовольства" рішенням арбітра.

Можете не шукати цього порушення у правилах гри у футбол. Там нічого не сказано щодо покарання за плювок на поле. І дарма! У бідолашній ФІФА навіть не підозрюють, що виробляють київські динамівці у матчах чемпіонату України! Що там той плювок Кадара в землю! Його партнери у тому ж матчі витворяли й не таке! Упродовж гри щонайменше двоє киян демонстративно висякались на той самий газон, який так образив Кадар! Причому зробили це вже після свистка арбітра!

Кадар плюнув в бік арбітра після жовтої картки у матчі з Ворсклою

Але це ще не все! Щонайменше четверо динамівців після свитка арбітра одразу ж поверталися до нього задом, висловлюючи своє незадоволення у відверто грубій формі. Ще троє після того, як отримували по ногах від суперників, вголос вигукували слово, що означає продажну жінку. Що це, як не образа арбітра у непристойній формі? Ну і останнє – під час шикування стінки під час штрафного удару одразу кілька динамівців просто на очах арбітра чухали себе за таке місце, яке я навіть не наважуюсь назвати! Бо в такому разі мене теж дискваліфікують!

Навмисне не називаю прізвищ тих футболістів, які скоїли усі згадані порушення. Інакше виходити на матч проти Шахтаря доведеться юнацькому складу Динамо,бо усіх основних дискваліфікують. Нехай великий знавець плювків на прізвище Грищенко сам підраховує усі плювки, сякання, чухання та решту непристойностей розбещених Ігорем Суркісом футболістів! Успіхів йому і натхнення", – написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.

"Іноді Суркісу буває непереливки, коли я щось напишу". Микола Несенюк – про роботу в Динамо, розмову із Чорноволом і викрадення Вереса