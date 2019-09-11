Гравці Динамо відвідали звільнених із полону військових моряків

Основна команда київського Динамо, за винятком гравців збірних, завітала до військового шпиталю аби підтримати моральний стан моряків та висловити їм свою повагу.
Команда прибула до шпиталю на клубному автобусі, привізши з собою найсвіжіший трофей – Суперкубок України, – повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Історія з динамівськими футболками, які допомогли підтримати моральний стан полонених у важкі для них дні перебування в ув’язненні, мала продовження – відтепер кожен із них отримав по сумці із повним комплектом динамівської клубної екіпіровки, а також інші приємні подарунки – м’ячі, книжки, динамівські шалики.
Окрім цього у подарунковому наборі опинилися іменні абонементи для кожного – у якості запрошення моряків, які виявилися палкими вболівальниками Динамо, на домашні матчі клубу.
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Разом з командою та тренерським штабом "біло-синіх" до госпіталю завітав і легендарний гравець київського клубу Володимир Мунтян, а також представники офіційного Фан-клубу Динамо.
Після теплих слів, дружніх обіймів та спілкування між командою та моряками захисники України робили пам’ятні фото з гравцями та тренерами, а динамівці із задоволенням ставили автографи на м’ячах та футболках.
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