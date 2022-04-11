Футболісти київського клубу поспілкувалися з чисельними співвітчизниками, які втекли від війни у Варшаву.

Київська команда вже прибула до Варшави на товариський матч із місцевою Легією та побувала в центрі для українських біженців, яких там наразі перебуває близько трьох тисяч. Динамівці перед візитом придбали продукти й інші необхідні речі, інформує офіційний сайт клубу.

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Також тимчасовий притулок для біженців відвідали українські співачки DOROFEEVA та Юлія Саніна, які виступлять на стадіоні перед стартом гри Легія – Динамо.

Нагадаємо, вже завтра, 12 квітня, Динамо зіграє проти Легії перший благодійний поєдинок європейського турне на підтримку України. Початок зустрічі – о 21:30 за Києвом.

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