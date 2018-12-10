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Гравці Динамо відвідали поранених у військовому шпиталі

12:07 580 Читать на русском
Гравці Динамо відвідали поранених у військовому шпиталі
Гравці Динамо з пораненим бійцем / Фото: соцмережі

П'ять гравців київського Динамо відвідали військовий шпиталь у Києві, аби провідати поранених у війні на Донбасі.

Футболісти київського Динамо Георгій Бущан, Артем Бєсєдін, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та Артем Шабанов відвідали військовий шпиталь у Києві.

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Футболісти поспілкувалися з пораненими бійцями та зробили декілька спільних фото.

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